Nuova pista sulle armi trovate a Lido Tre Archi, ora si allargano le indagini dei carabinieri

FERMO - I carabinieri stanno approfondendo una questione che collega Tre Archi ad Ancona. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile durante alcuni controlli avevano scoperto nell’appartamento di un pugliese 49enne, ai domiciliari, due pistole, una grossa calibro 45 con 70 cartucce a corredo e una di piccolo calibro 6 35 carica, più una pistola softair modificata a salve.

Ora le indagini portano nel capoluogo perché una delle tre armi è di un anconetano, che non ha denunciato il furto della pistola. L’uomo è stato denunciato per omessa custodia. Ma per i militari è impoirtante cercare di risalire al motivo del giro sospetto e agli effettivi legami fra il ritrovamento delle armi e la posizione dell'anconetano denunciato.

