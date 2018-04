Liceo, in lizza 5 progettisti La Provincia ora spinge per la nuova sede del Caro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Sono stati estratti ieri pomeriggio i nomi dei cinque tecnici che si contenderanno la progettazione del nuovo Liceo classico Annibal Caro. Ora avranno trenta giorni per presentare l’offerta economica più vantaggiosa. La base d’asta è di 220mila euro. Nonostante le polemiche sul futuro della scuola fermana, l’iter per la costruzione del nuovo plesso in via Marsala va avanti spedito.Il vincitore della gara avrà ottanta giorni per presentare il progetto definitivo ed esecutivo. Uno snellimento di procedura che permetterà di guadagnare un po’ di tempo sulla tabella di marcia. Poi ci sarà la gara vera e propria, quella dei lavori. Ancora presto per dire se quel 2020 indicato dalla Provincia come dead line per la consegna della scuola potrà essere o no rispettato. «Se tutto procederà bene, i lavori potranno essere appaltati entro la fine dell’anno. Da questo dipenderà quando la scuola sarà pronta», dice Moira Canigola.Circa i malumori di queste ultime settimane, la presidente della Provincia getta acqua sul fuoco: «È la soluzione migliore, non solo secondo noi, ma anche per chi il contributo di fatto l’ha erogato. È stata fatta una valutazione del costo di adeguamento della struttura ed è risultato più conveniente farne una nuova. Ora può sembrare un discorso strano, ma nel momento della crisi sismica è stato questo l’input dato dalla Regione».