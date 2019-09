Lei lo rifiuta, lui la segue la ferma per strada e la palpeggia: denunciato

di Nicola Baldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Lei rifiuta la relazione chiesta con sempre più insistenza e lui, per niente contento della decisione presa dalla spasimante, della quale si era innamorato, ha deciso di passare all’attacco. Continuano gli episodi di violenza contro le donne. L’uomo, secondo quanto è emerso dalle indagini dei carabinieri, si era invaghito di una giovane donna del luogo e pur non avendo corrispondenza nel tentativo ripetuto di allacciare una relazione sentimentale, dopo averla seguita per un certo periodo di tempo l’ha...