FERMO Passi avanti verso l’apertura del sovrappasso di via Salvo d’Acquisto, con l’installazione del guardrail lungo la strada. Nella notte tra venerdì e sabato, l’arteria è stata chiusa al transito, dalle 20 alle 7, per qualsiasi veicolo dovesse transitare. C’è stato anche il divieto di sosta e di fermata, con rimozione, nel tratto di strada della via Sapienza compreso tra gli incroci con la via Marchionni e con la via Alfieri.

«I lavori fatti questa notte (ieri notte, per chi legge) – commenta il sindaco Paolo Calcinaro – hanno portato all’installazione del guardrail». L’installazione è stata voluta per evitare l’attraversamento pedonale della strada, favorendo l’utilizzo della struttura che si sta realizzando.



La struttura



Struttura quasi pronta, peraltro, e che dovrebbe essere pienamente operativa quando fra un mese riapriranno le scuole, e gli studenti, soprattutto dell’Ipsia potranno passare da un lato all’altro in piena sicurezza. Studenti, ma naturalmente anche tutte le altre persone che avranno una qualsiasi necessità di attraversare, vista anche la vicinanza dell’opera all’agenzia delle Entrate. La strada è molto trafficata e, soprattutto in periodo scolastico, soggetta alla formazione di incolonnamenti principalmente in orario di entrata a scuola e poi in quello di uscita: il sovrappasso, nelle intenzioni, favorirà anche uno snellimento della circolazione, oltre ovviamente all’aumento delle condizioni di sicurezza tanto per i pedoni quanto per gli automobilisti.

«Una struttura analoga – prosegue Calcinaro – sorgerà in via Cardarelli, collegando il Tirassegno fino alla zona della piscina comunale». Tornando alla sicurezza scolastica, novità in vista per la don Dino Mancini. L’elementare che si trova sul lato sud di viale Trento, a lungo centro vaccinale durante la pandemia da Covid 19, non tornerà solo a riaprire i battenti agli alunni che occuperanno nuovamente le aule scolastiche. Dopo il completamento dei lavori di adeguamento sismico, iniziati nella primavera dello scorso anni, infatti, è arrivato un finanziamento per una nuova mensa per l’istituto scolastico. «Ci sarà un co-finanziamento comunale – aggiunge il sindaco – ma abbiamo avuto 130mila euro, in seguito agli scorrimenti di graduatorie, per realizzare questa nuova mensa che, quando sarà realtà, consentirà di avere più spazi in termini di aule, ricavati dall’attuale mensa». Da un adeguamento sismico concluso a uno che sta per partire.

«Si tratta – spiega Calcinaro – di quello della scuola Molini, per cui gli alunni dovranno essere momentaneamente trasferiti in altri plessi». Tempo richiesto per l’intervento da uno a due anni, con i lavori che sono stati aggiudicati lo scorso mese di luglio. Si dovrà però prima procedere alla sistemazione di alcuni dettagli per preparare l’edificio ai lavori. Non solo adeguamenti sismici, ma anche riqualificazione di alcuni ambienti. «In giunta – annuncia il primo cittadino – abbiamo appena approvato un intervento di 100mila euro per la materna di Campiglione. Con questa spesa interverremo sia all’interno che all’esterno della scuola».