FERMO - In considerazione dei lavori che stanno interessando a piazzale Carducci l’ex mercato coperto e che hanno visto in questi giorni la demolizione dei vecchi ascensori, il Comune ha attivato con Steat un collegamento con servizio di bus navetta gratuito che dal Terminal arriva a piazzale Azzolino. Il servizio inizia alle ore 7.35 dal Terminal. Dalla partenza delle ore 7.35 fino alle 8.10 il percorso è Terminal Dondero-piazzale Azzolino -Terminal Dondero. Dalla partenza delle ore 8.17 fino alle 13 e poi dalle 16 alle 19.45 è Terminal Dondero-piazzale Azzolino-via Bellesi- Campoleggio-via Bellesi-Terminal.

«Scusandoci per i disagi - dice il vicesindaco e assessore alla Viabilità Mauro Torresi - vorrei sottolineare comunque che si tratta di interventi che vengono eseguiti per dare servizi importanti alla città, basti pensare a quello che rappresenterà il Polo dell’innovazione nell’ex mercato coperto. Il miglioramento e la riqualificazione di questi ingressi al centro storico saranno di estrema importanza per l’intera comunità cittadina, per le attività commerciali e per i turisti e visitatori.

Accorgimenti contro i disagi

«Pertanto - riprende - abbiamo adottato una serie di accorgimenti provvisori per ridurre i disagi. Ricordo anche che stiamo definendo una convenzione con il Palazzo delle Poste per permettere a chi ha disabilità, over 60 e donne in gravidanza di usufruire dell’ascensore interno, con del personale abilitato che potrà fornire informazioni. Ricordo inoltre che i disabili con tesserino da sempre possono parcheggiare gratuitamente in piazzale Azzolino. I lavori per i nuovi ascensori prenderanno il via dalla prossima settimana e da giovedì fino al 25 verranno occupati in piazzale Carducci 15 posti auto: quelli che rimarranno disponibili saranno gratuiti».