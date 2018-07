Volley, università e studio medico Tutta la provincia piange Laura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FERMO - Una ragazza di 27 anni, Laura Antonelli, residente a Montappone, ha perso la vita in uno spaventoso incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la Valdete, vicino all’incrocio tra Capparuccia e Ponzano. I mezzi coinvolti sono una Panda e una Fiat 600 ridotte dopo l’impatto in un ammasso di lamiere contorte.L’allarme è scattato subito e quando sono arrivati i soccorritori hanno immediatamente allertato l’eliambulanza del soccorso regionale ma purtroppo le gravi ferite riportate dalla giovane hanno avuto la meglio e per lei non c’è stato più nulla da fare. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, Croce verde di Fermo e dell’Arcobaleno di Petritoli. Poco dopo sono arrivati anche i familiari della ragazza. Erano da poco passate le 16.30 quando Laura Antonelli stava percorrendo a bordo della sua Fiat 600 di colore rosso la Valdete in direzione mare. Secondo una prima sommaria ricostruzione, che attende conferme dall’esito delle indagini avviate dai carabinieri, sembra che la ragazza forse per un improvviso malore o per un guasto meccanico, abbia perso il controllo del mezzo. L’auto è sbandata, ha preso un cordolo e si è prima ribaltata e poi si è schiantata contro una Fiat Panda che arrivava dalla direzione opposta guidata da un uomo di 40 anni rimasto illeso ma trasportato, per accertamenti, all’ospedale. La Fiat 600 della giovane è stata praticamente tagliata in due dal violento impatto, finendo nella scarpata.