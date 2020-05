Ruba oro e pensione a un anziano, il ladro seriale scovato con l'aiuto di una telecamera

FERMO - Finirà sotto processo un uomo denunciato dai militari dell'Arma per furto aggravato continuato, perché ritenuto responsabile di un’azione reiterata che proseguiva regolarmente dal 2013 fino al mese scorso. Vittima del malvivente un anziano pensionato.



All'anziano è stato asportato di volta in volta tutto l’oro che custodiva in casa, insieme a una parte della pensione. La vittima, esasperata dai continui ammanchi nei suoi averi, alla fine ha piazzato un sistema di videosorveglianza domestica che ha dato un volto al ladro seriale. Poi il blitz dei carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA