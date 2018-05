Vede un'ombra dentro casa, anziana urla e mette il ladro in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - E’ di nuovo allarme per i furti in casa. Una anziana mentre stava sistemando alcune cose in giardino ha notato un’ombra dentro casa e si è messa a urlare. Il ladro si è sentito in trappola ed è uscito di corsa dall’abitazione dandosela a gambe levate. Pare si trattasse di un extracomunitario che non è riusicito a rubare nulla.