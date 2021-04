Ladro di biciclette inseguito dai poliziotti per le vie della città: bloccato e denunciato per furto

FERMO - Nel corso di un posto di controllo, gli agenti di polizia di Fermo hanno individuato un giovane straniero in sella ad una bicicletta da donna. Il ragazzo alla vista dei poliziotti ha cambiato improvvisamente direzione di marcia ed è stato inseguito a piedi dagli agenti.

Quando stava per essere raggiunto ha abbandonato la bici, correndo a piedi in direzione di un palazzo tentando, inutilmente, di sottrarsi al controllo. Bloccato dagli agenti di polizia è risultato sprovvisto di documenti di identità ed è stato accompagnato in Questura presso la quale è stato fotosegnalato, identificato per un cittadino magrebino con precedenti penali, e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per il provvedimento di espulsione. Sulla provenienza della bicicletta che aveva in uso il ventenne straniero ha fornito contradditorie giustificazioni e dopo ulteriori accertamenti è risultata oggetto di furto in considerazione del quale il giovane è stato denunciato alla magistratura per il reato di ricettazione e sanzionato per la mancata disponibilità e l’uso del previsto dispositivo di protezione. La bici è stata sequestrata e verrà restituita alla proprietaria

