Ladri vandali all’attacco nella notte: assalto a una scuola e anche a due redazioni

FERMO - Bottino modestissimo, ma parecchi danni e paura che sale per l’azione indisturbata dei ladri nel cuore del centro storico. Ignoti hanno preso di mira, la notte scorsa, la scuola Artigianelli in via Ricci. Hanno fatto irruzione anche alla sede di Radio Fm 1 e Cronache Fermane in corso Cefalonia. Quasi certo che ad agire sia stata la stessa banda, vista la stretta vicinanza tra i due luoghi presi di mira.



Sul posto, ieri mattina, l’intervento del nucleo radiomobile dei carabinieri, a caccia di tracce lasciate dai malviventi. Con ogni probabilità si è trattato di balordi alla ricerca di denaro contante. Non sono stati toccati computer né altre apparecchiature informatiche di valore, segno che si trattava con ogni probabilità di sbandati a caccia di soldi. A soqquadro tutti i locali, aperti cassetti ed armadi, fogli e documenti gettati al vento nelle due sedi. La caccia è stata magra per gli autori dei due colpi, difficile d’altra parte trovare grandi quantità di denaro in un centro per la formazione ed in una redazione.

Sensibili invece i danni che occorrerà riparare per le porte scardinate dagli autori nel tentativo di entrare. I militari sono al lavoro anche sulle immagini della videosorveglianza. Non ci sono occhi elettronici che puntano direttamente nei due edifici colpiti, ma sia le telecamere comunali in piazza che quelle private di stabili nei dintorni, potrebbero aver immortalato movimenti sospetti negli istanti immediatamente precedenti o successivi i due furti.

