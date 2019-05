I ladri passano dal sottotetto â€‹e rubano attrezzi e pezzi della cucina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Non si placa l’allarme per i furti nelle abitazioni. Nel mirino alcuni appartamenti in territorio di Fermo. L’altra sera, in via Girardi, alcuni malviventi si sono intrufolati in una casa raggiungendo il sottotetto. E da lì hanno trafugato anche alcuni parti di cucina e degli utensili.Altre segnalazioni arrivano poi da Torre di Palme dove sono stati segnalati due tentativi di furto in altrettante abitazioni del borgo. In questo caso i ladri non sarebbero comunque riusciti a trovare un bottino consistente. Oltre a questi furti nelle case, a Porto Sant’Elpidio alcuni malviventi, dopo aver mandato in frantumi il vetro di un’auto in via Faleria, hanno trafugato da sotto il sedile un borsello con all’interno un paio di portafogli, con circa 300 euro in contanti, e un telefono cellulare. Su questi episodi, sia di Fermo che di Porto Sant’Elpidio, indagano gli agenti della questura di Fermo.