Un'auto come ariete, i ladri sfondano la vetrina e svaligiano "Lato B"

FERMO - Furto con spaccata al negozio di abbigliamento di Lido di Fermo nella notte. I delinquenti hanno fatto irruzione nel locale di Mita Cardarelli, che sta per trasferire l’esercizio, “Lato B” si chiama il negozio depredato. Il blitz intorno alle 4. La banda, forse tre o quattro, ha sfondato la vetrata usando un’utilitaria come ariete. Oltre ad assegni e contanti, portati via pacchi di merce ancora da aprire.