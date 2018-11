Ladri al centro sociale di Lido: cercavano i soldi della cassa, tanti i danni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Più danni che bottino al centro sociale San Michele-Lido-Casabianca, dove i soliti balordi hanno mandato in frantumi i vetri della porta. Una volta penetrati nei locali hanno frugato nella cassa in cerca di soldi ma a quanto pare non hanno trovato nulla perchè la cassa era vuota. «E’ la terza volta che vengono a farci visita- dicono dal centro sociale - non hanno capito che qui non abbiamo nulla di valore».La scoperta è stata fatta da uno dei soci che ieri mattina passando davanti al centro sociale ha visto il buco sul vetro. E’ subito partita la segnalazione alla polizia che ha effettuato un sopralluogo e iniziato le indagini per risalire agi autori del tentato furto. Probabilmente si tratta di qualche balordo i cerca di soldi facili, forse tossicodipendenti. Le piste degli inquirenti sono al momento più di una mentre resta alto l’allarme furti soprattutto lungo la costa dove spesso operano malviventi di passaggio che arrivano, mettono a segno i colpi e poi spariscono.