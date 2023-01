FERMO - Razzie dei ladri l’altra notte nella zona di San Marco alle Paludi. I malviventi in azione in un’area privata, dove sono stati rubati sia un furgone che il carburante, e in un magazzino che appartiene alla società Ciip guidata da Pino Alati. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, i ladri hanno forzato il cancello e danneggiato le telecamere che si trovano all’interno del magazzino del consorzio idrico.

Nella giornata di ieri era ancora in corso il conteggio dei danni che comunque non riguardano il funzionamento dei macchinari del magazzino. Il doppio raid è ancora in corso di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine. Le denunce sono state inoltrate al comando dei carabinieri. Gli stessi militari stanno verificando la presenza di eventuali tracce lasciate sia nel magazzino della Ciip che nell’area dove è sparito il furgone. Un aiuto alle indagini, come spesso avviene in casi di questo genere, potrebbe venire dalle telecamere che si trovano in zona e che potrebbero aver intercettato il passaggio di un’auto sospetta o dello stesso furgone rubato.



L’appello



Nell’occasione le forze dell’ordine rilanciano l’allarme per i furti nelle case. Con il ponte della Befana, per molte famiglie le vacanze si prolungheranno fino a domenica e in tanti hanno passato fuori i giorni a cavallo del Capodanno o sono intenzionati a farlo in quest’ultimo scampolo di festa. Fra le raccomandazioni quella di chiudere bene le porte e le finestre di casa senza facilitare l’opera dei malviventi e, se possibile, pubblicizzare poco le trasferte in posti lontani tramite i social. Ormai in tanti postano le foto delle vacanze senza magari rendersi conto che forniscono informazioni utili ai malintenzionati.

Fra le zone più a rischio, le case isolate più vicine alla costa. Fra le ultime segnalazioni arrivate a polizia e carabinieri, quelle dalla collina fra Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare e dall’area fra Porto San Giorgio e Santa Petronilla a Fermo.