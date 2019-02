Ladri braccati: la polizia recupera 5mila euro di gioielli in un casolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - La questura di Fermo ha recuperato la refurtiva di un furto in un appartamento. Il giorno prima alcuni ladri, ai quali si continua ancora a dare la caccia, si erano introdotti in un’abitazione vicina a un agriturismo dell’entroterra e avevano rubato orologi, gioielli, orecchini, collane e altri preziosi, alcuni conservati ancora nei loro rotoli di velluto e con i cartellini dei prezzi, ma anche mazzi di chiavi. Facevano parte del residuo di magazzino di una gioielleria che i proprietari conservavano ancora. Ma i malviventi, sentitisi braccati, si sono disfatti della refurtiva in un casolare vicino alla casa depredata. Il bottino ammontava a 5mila euro.