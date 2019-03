Lacci d'acciaio, gabbie ed esche ​avvelenate: denunciati i bracconieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO – Lacci d’acciaio nei luoghi di passaggio degli animali, una gabbia trappola per grandi prede, esche di carne probabilmente avvelenate: la Polizia provinciale di Fermo ha trovato e smantellato un sito per la caccia illegale in un Comune dell’entroterra. Non solo, le attività di appostamento vicino alle attrezzature hanno reso possibile sorprendere i bracconieri in flagranza di reato: sono stati denunciati.Le esche sono state consegnate all’Istituto zoo profilattico per gli esami tossicologici, mentre i Carabinieri forestali dei Sibillini e la Polizia provinciale hanno rimosso tutti i bocconi e disattivato le trappole, bonificando il sito.