Laboratorio della droga scoperto in un’abitazione: denunciati due magrebini dopo gli appostamenti dei poliziotti

FERMO - Una strada isolata nella zona sud di Fermo, poco distante dal litorale. Una casa in zona periferica, con un modesto traffico veicolare e ampi spazi nelle campagne circostanti. Era diventata un laboratorio della droga, ideale per non dare nell’occhio, fino a quando però la polizia, seguendo l’itinerario seguito da un pusher, sono risaliti al punto di distribuzione degli stupefacenti.



Due le denunce al termine dell’attività svolta dal personale della Questura di Fermo. Entrambi di origine nordafricana e con precedenti, hanno rispettivamente 40 e 20 anni. Quello che appariva come uno spazio defilato, buono per evitare i controlli delle forze dell’ordine, è stato scovato dopo che, da appostamenti, la polizia ha rilevato la cessione di droga sul lungomare tra due persone. Così sono scattate le indagini e le pattuglie hanno iniziato a seguire l’acquirente ed il venditore. Senza dare nell’occhio lo hanno pedinato a distanza, fino ad individuare la destinazione, appunto una casa in una strada distante dal centro abitato. Il tempo di effettuare alcuni accertamenti ed è scattato il blitz, insieme all’unità cinofila della guardia di finanza.

Nell’appartamento sono stati trovati i due magrebini. Nel portamonete di uno dei due c’erano due dosi già pronte per lo spaccio, contenenti eroina. Ma la perquisizione degli agenti ha consentito di trovare anche altri 5 involucri di eroina, smistati in più punti e stanze dell’immobile. Accuratamente nascosti anche sostanze per il taglio della droga, un bilancino di precisione per confezionare le dosi, un frullatore per mescolare gli stupefacenti ed altri “attrezzi” del mestiere utili a preparare le dosi. Una sorta di laboratorio casalingo munito di tutto il necessario. Una base ideale per partire e procedere con la vendita al dettaglio. Complessivamente sono stati sequestrati 13 grammi di eroina.

