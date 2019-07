Jovanotti beach party scoppia il caso: finiti i biglietti gratis per bimbi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - L’evento dell’estate fermana è rappresentato dal concerto di Jovanotti in programma il 3 agosto. Ma il tour continua a far discutere. Dopo le polemiche degli ambientalisti sulla scelta dei siti (ad esempio a Casabianca di Fermo c’è l’area di nidificazione dell’uccello fratino), a pochi giorni dal debutto (sabato prossimo a Lignano Sabbiadoro), Lorenzo Cherubini deve affrontare anche la rabbia di alcuni genitori. Al centro del caso, la petizione su Change.org sulla poca accuratezza nelle informazioni su come far entrare gratuitamente i figli fino a 8 anni d’età ai concerti in spiaggia: molti hanno pensato che bastasse presentarsi all’ingresso per poter accedere. Invece, come per ogni evento, anche per i bambini era necessario essere in possesso di un titolo d’ingresso, seppure gratuito, disponibile fino a esaurimento mediante la compilazione di un modulo (oltre 15mila lo hanno ottenuto). Ora, per la maggior parte delle 17 date previste, non c’è più disponibilità.