L'inferno in casa: violenze e minacce quotidiane dal marito e dal suocero

di Irene Natali

FERMO - Minacce, aggressioni fisiche e violenza sessuale: è quanto denunciato da una donna, residente a Montegranaro ma da mesi trasferitasi a Milano, secondo la quale le mura domestiche si erano trasformate in un carcere. Secondo quanto dalla stessa raccontato a un centro antiviolenza, sarebbe stata picchiata dal marito e dal suocero, insieme a cui la coppia abitava. In attesa dell’udienza preliminare, rinviata al mese prossimo, l’avvocato Giacomo Galeota, il legale che difende i due imputati, presente ieri in tribunale, dichiara che «i fatti sono tutti da provare. I miei assistiti rigettano totalmente le accuse e si dichiarano del tutto estranei. Speriamo che la vicenda si possa chiarire già in fase di udienza preliminare».