Un infarto fatale a casa: trovato morto sul letto dalla madre. Aveva 52 anni

FERMO - Infarto fatale in casa. Morto a 52 anni Luca Passerini, trovato senza vita dalla madre sul letto. Prima era anche uscito di casa per fare la spesa e aveva fatto rientro nell’abitazione per l’ora di pranzo.

La madre, con cui viveva in un appartamento di viale Ciccolungo, lo ha ritrovato riverso sul letto privo di sensi. E’ scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Inutili i tentativi di rianimarlo: il suo cuore aveva cessato di battere a causa di un infarto. Sia lui che la sua famiglia sono molto noti in città. Tra l’altro il padre, scomparso, è stato anche primario al reparto di Cardiologia dell’ospedale Murri di Fermo.

