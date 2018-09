Presa la donna che raggirava e derubava persone anziane Ora è caccia alla complice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Ladre seriali dei vecchietti. Denunciata una delle due donne che hanno commesso diversi raid in casa di anziani nel Fermano. Almeno tre i furti perpetrati nelle abitazioni di signore ultrasessantenni raggirate e derubate di oro e contanti. I carabinieri sono riusciti a mettere le mani su una delle due donne che costituivano la diabolica coppia. Si tratta di una ventisettenne teramana, pregiudicata, che è stata denunciata dai militari dell’Arma. Possono tirare un sospiro di sollievo i rappresentanti della terza che erano le vittime ideali della coppia. Le due truffatrici e saccheggiatrici entravano nelle case con le più banali scuse, aggiravano le anziane che trovavano da sole e facevano razzia. Almeno tre i furti a loro imputati verificatisi a Monterubbiano, Porto San Giorgio e Fermo. L’abruzzese è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Fermo per il reato di concorso continuato in furto in abitazione. Le indagini continuano per arrivare a identificare la complice ed eventuali altri componenti della banda.