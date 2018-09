E' morta l'anziana di 73 anni urtata da un'auto in via Diaz

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Le gravi ferite hanno avuto il sopravvento, non ce l’ha fatta Adriana Paniccià, l’anziana di 73 anni urtata da un’auto in via Diaz, nel quartiere San Giuliano di Fermo. Subito dopo l’incidente la donna era stata ricoverata in gravi condizioni al Murri. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, sarebbe caduta a terra dopo l’impatto con l’auto. Adriana Paniccià era membro del centro sociale di Villa Vitali. La notizia della sua morte ha scosso tutta Fermo.