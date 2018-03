Violento scontro tra auto sulla statale, un uomo e due bambini all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Violento scontro tra due auto sulla Valdete, nei pressi dell’incrocio per Ponzano di Fermo. Il bilancio è di due bambini e un adulto finiti all’ospedale, per fortuna senza gravi conseguenze. Coinvolti una Renault e una Audi . Sul posto sono arrivati i sanitari della Misericordia Montegiorgio e la Croce verde di Fermo, con il personale medico della Croce gialla Montegranaro. Nella Renault viaggiavano padre e due figli di circa 10 anni. Nell’Audi un uomo e una donna. I feriti sono tre, l’uomo e i due bambini. Sul posto, oltre al personale medico sono arrivati i pompieri di Fermo che hanno messo in sicurezza le due auto, oltre ai carabinieri che hanno avviato le indagini di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.