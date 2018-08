Schianto tra uno scooter e una volante della polizia Grave un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Incidente questa mattina intorno alle 10,30 in viale Trento in direzione Fermo. Un'auto della polizia è rimasta coinvolta in un incidente con uno scooter alla cui guida c'era un 76enne.Nello schianto quest'ultimo è rimasto gravemente ferito. Sul posto la Croce Azzurra di Porto San Giorgio e Verde di Porto Sant'Elpidio che, viste le condizioni dell'uomo, hanno allertato l'eliambulanza. L'elicottero è atterratto nel piazzale del cimitero. Per i rilievi dell'incidente sono intervenuti i vigili urbani.