Carambola sulla Mezzina coinvolti 4 auto e un mezzo pesante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Quattro auto e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in un incidente stradale lungo il tratto fermano della Mezzina. Per fortuna nessun ferito ma solo disagi al traffico. Sul posto i carabinieri di Fermo per accertare l’esatta dinamica del sinistro. Difficili le operazioni di rimozione dei mezzi dalla sede stradale.