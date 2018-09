Si schianta con l'auto contro la recinzione di una casa, grave un giovane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Poteva avere coseguenze ben più gravi l'incidente che ha coinvolto un giovane di 27 anni, residente a Porto San Giorgio, ricoverato in codice rosso all'ospedale di Fermo. Il ragazzo era alla guida di una Bmw quando, per cause in corso di accertamento, lungo la statale adritica ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro la recinzione di un’abitazione. Nel violento impatto ha riportato gravi traumi e contusioni varie. Sul posto è intervenuto il personale medico e sanitario del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio che gli ha prestato le prime cure trasportandolo subito dopo al pronto soccorso dove è stato preso in cura dai sanitari.