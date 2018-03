Fermo, schianto a Lido sulla statale, due persone portate al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Poteva avere conseguenze ben più pesanti l'incidente che si è verificato sulla Statale Adriatica a Lido di Fermo. Due le persone finite al pronto soccorso, un uomo e una giovane. La dinamica del sinistro è affidata a polizia e carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi. Sul luogo del sinsitro anche una ambulanza della Croce azzurra che ha trasportato i due feriti all'ospedale e i pompieri di Ferrmo per la messa in sicurezza dei mezzi. Tre i mezzi coinvolti, una Opel Agila, una Opel Meriva e un furgone. A finire al pronto soccorso sono stati i conducenti delle due auto, illeso il conducente del furgone.