Fermo, vola a terra dopo lo schianto con l'auto: motociclista soccorso dall'eliambulanza

FERMO - Violento scontro stamattina lungo la Statale all’altezza di Lido Fermo. L’incidente fra un’auto e una moto con il centauro che è volato a terra. Per fortuna non ha perso conoscenze ma è stato comunque disposto il trasporto all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza allertata dal 118. Sul posto anche i sanitari della vicina Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Vista la giornata di festa e il traffico intenso dovuto anche alla fiera in corso a Porto San Giorgio, sono stati registrati alcuni problemi al traffico.