Schianto scooter-furgone, centauro di 29 anni portato via in eliambulanza

FERMO - E' stato trasportato in eliambulanza a Torrette il centauro di 29 anni rimasto ferito in un incidente stradale lungo la provinciale Valdete. Il giovane era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un furgone alla cui guida c'era un giovane di Porto San Giorgio. A seguito del violento impatto il centauro è finito a terra riportando contusioni e traumi. Sul posto i soccorritori del 118 che dopo aver prestato le prime cure al ferito hanno allertato l'eliambulanza per trasportarlo a Torrette. Per accertare la dinamica sono intervenuti i vigili urbani.