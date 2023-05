Fermo, ha un incidente in bicicletta ed è positivo agli stupefacenti: 32enne denunciato

FERMO - Un 32enne denunciato, dopo un incidente, perchè positivo agli stupefacenti ed un 19enne nei guai per la guida senza patente e l'eroina in tasca: è il bilancio di una campagna di controlli da parte dei carabinieri di Fermo.

Un uomo classe '92 è rimasto coinvolto in un incidente a Porto Sant'Elpidio, ma poi, portato all'ospedale, è risultato positivo agli stupefacenti. È stato denunciato per il reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. A Lido Tre Archi, invece è stato denunciato per guida senza patente un 37enne di Ancona. La sanzione è aggravata dal fatto che si tratta della seconda volta. ma non è finita qui, i carabinieri gli hanno trovato addosso un busta con una dose di eroina: è stato segnalato come consumatore.