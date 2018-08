Ragazzo investito da un'auto nella notte ricoverato in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - È in condizioni gravi il ragazzo di origini extracomunitarie che ieri notte è stato investito lungo la statale, tra Casabianca e Lodo San Tommaso. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Fermo e Monterubbiano una Wolkswagen Golf avrebbe urtato il giovane finito rovinosamente a terra. Dopo l’incidente l’uomo al volante dell’auto si è subito fermato per verificare in che condizioni fosse il giovane, poi soccorso dalla Croce Verde di Porto Sant’Elpidio e portato d’urgenza all’ospedale.