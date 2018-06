Una ragazza perde il controllo dell'auto e si ribalta in mezzo ai campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO- Paura per una ragazza che si è ribaltata con l'auto mentre percorreva il Lungotenna. Per cause in corso di accertamento la giovane ha perso il controllo della Fiat Punto ed è uscita di strada ribaltandosi. La giovane, fortunatamente, è riuscita a uscire da sola dal veicolo. Subito è scatta la macchina dei soccorsi, sul posto sono arrivati i pompieri di Fermo che hanno subito messo in sicurezza l'auto alimeatta a metano per paura di possibili conseguenze.