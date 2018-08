Frontale tra un'auto e un furgone, tre persone ferite arriva anche l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Brutto incidente, nel pomeriggio, lungo la strada provinciale 239 nel territorio comunale di Fermo. Un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio dei soccorritori, subito giunti sul posto. A mettere in sicurezza i veicoli hanno pensato i Vigili del Fuoco di Fermo. Tre i feriti, non in gravi condizioni. Per uno di loro i sanitari del pubblico soccorso di Monte San Pietrangeli, Torre San Patrizio e Montegiorgio hanno comunque richiesto l’arrivo dell’eliambulanza. L’incidente ha costretto i soccorritori a chiudere momentaneamente la strada.