Si schianta in moto mentre va a scuola, ragazzino di 16 anni trasportato a Torrette

FERMO - Un ragazzino di sedici anni è ricoverato a Torrette a seguito delle fertite riportate in uno spaventoso incidente che lo ha visto coinvolto mentre si sta recando a scuola in sella alla sua moto. Il giovane centaruo si è scontrato con una Kia in via Salvo D'Acquisto. Sul luogo sono subito arrivate le ambulanze della Croce verde di Fermo e della Croce azzurra di Porto San Giorgio più l’auto medica della Croce azzurra Sant’Elpidio a Mare. I soccorritori gli hanno prestato subito le prime cure e poi hanno allertato l'eliambulanza che in pochi miniuti è atterrata trasportando il minore a Torrete dove è stato preso in cuira dai sanitari dorici. Le sue condizioni per fortuna non sarebbero gravi. Sul luogo dell'incidente una pattuglia della polizia di Fermo e i vigili urbanidi per i rilievi del sinistro.

Sabato 24 Marzo 2018, 12:25 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 13:03