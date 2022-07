Fermo, rovinosa caduta con lo scooter: Jacopo Begoli muore a 40 anni

FERMO - Gravissimo incidente questa notte sulla strada Provinciale 239 a Fermo, dove Jacopo Begoli, psicologo di 40 anni, è morto dopo una rovinosa caduta con lo scooter. L'allarme è partito poco prima di mezzanotte da via XXV Aprile in zona Misericordia a Fermo, dove sono accorsi i soccorritori della Croce verde ed i carabinieri. La situazione dell'uomo è apparsa subito disperata, tanto che è stata allertata l'eliambulanza. Ma, viste le condizioni, si è preferito di cercare di strapparlo alla morte sul posto, anche con un lungo e purtroppo vano massaggio cardiaco. I soccorsi sono stati inutili e lo scooterista è morto poco dopo la mezzanotte.

Da verificare le cause di quanto avvenuto e se ci siano altri meezzi coinvolti, anche se la pioggia caduta nelle ore precedenti potrebbe aver reso viscido l'asfalto. Choc e cordoglio in città per l'incidente. Il gruppo Fermanità Nostalgica ricorda che "ci ha lasciato un carissimo amico, tifoso gialloblù da sempre, ragazzo d'oro sempre disponibile a darci una mano per ogni iniziativa"