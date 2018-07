Un altro schianto all'incrocio maledetto di Casabianca un uomo al Pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Un altro incidente sulla statale all’incrocio di Casabianca. Dopo il ciclista portato l’altro ieri a Torrette in eliambulanza, a seguito di un violento impatto con un’auto, c’è stato uno scontro tra una Punto e una Yaris con la Fiat che è finita fuori strada. Il conducente è stato soccorso e trasportato suboto all’ospedale dove è stato preso in cura dai sanitari. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto un mezzo del soccorso stradale e la Polizia municipale di Fermo per i rilievi. L’uomo per fortuna è riuscito a schivare il palo del semafo altrimenti le conseguenze sarebbero state più gravi. Illeso, invece, l’automobilista della Yaris. Inevitabili i rallentamenti al traffico con un crocevia che torna alla ribalta per i troppi incidenti.