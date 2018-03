Tragedia alla discarica, autista esterno muore travolto da una cisterna sfrenata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Un autista di una ditta esterna è morto questa mattina all'ingresso dell'area della discarica di San Biagio.L'uomo sarebbe stato travolto e ucciso da una cisterna che, per cause in corso di accertamento, si sarebbe sfrenata. Nel tentativo di fermarla e di azionare il freno, l'uomo, un sessantenne originario dell'Ascolano, è stato travolto.Sul posto i sanitari del 118 e i volontari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio che hanno allertato anche l'eliambulanza nel disperato tentativo di salvare l'autista per il quale tuttavia non c'è stato niente da fare. Indagano i carabinieri che hanno subito avviato i rilievi per ricostruire l'accaduto.