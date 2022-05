Bambino di sei anni investito da un anziano alla guida di un'auto, ricoverato in eliambulanza al Salesi

FERMO - Un bambino di sei anni è stato investito nel pomeriggio nel parcheggio del grattacielo a Lido Tre Archi di Fermo. Sul posto è intervenuto subito l’elisoccorso, che ha avuto qualche difficoltà ad atterrare e ha sorvolato per una decina di minuti abbondanti tutta l’area mentre il piccolo veniva stabilizzato dal personale medico e infermieristico del 118 dentro l’ambulanza della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio. Icaro è atterrato in spiaggia, quindi il bambino è stato trasportato all’ospedale Salesi di Ancona per accertamenti. Non è in pericolo di vita. Ai militari dell’Arma il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente stradale potendo contare sulle testimonianze di diverse persone che hanno assistito alla scena.

LEGGI ANCHE

Bimba positiva al Covid muore all'ospedale pediatrico Salesi. La piccina di 4 anni era affetta da altre patologie

LEGGI ANCHE

Barra in ferro sfonda il parabrezza, tragedia sfiorata lungo l’autostrada. Illesa per miracolo la donna alla guida dell’auto

Ultimo aggiornamento: 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA