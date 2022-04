Dopo un incidente d'auto i carabinieri scoprono che guidava ubriaco e senza assicurazione. Nei guai un 42enne

FERMO - I carabinieri della Stazione di Montegranaro, sono intervenuti per effettuare i rilievi di un incidente stradale in viale della Carriera a Fermo. Al termine dell’operazione, i conducenti dei veicoli sono stsati sottoposti ad accertamenti per la verifica del tasso alcolemico, mediante etilometro. Uno di loro, un 42enne residente nella provincia di Fermo, è risultato positivo e la sua vettura priva di copertura assicurativa. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato. Al 42enne è stata ritirata la patente e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

