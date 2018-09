Scontro tra auto all'incrocio, due persone trasportate all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Poteva avere conseguenze molto più serie l’incidente che si è verificato a Campiglione di Fermo. Due auto, una Fiat con tre ragazzi a bordo, e una Ford, con quattro persone all’interno, si sono scontrate all’incrocio con via Prosperi. Sul luogo sono arrivati gli uomini della questura per effettuare i rilievi del caso che serviranno a chiarire le cause del sinistro. A soccorrere due persone rimaste ferite, che non hanno riportato conseguenze gravi, le ambulanze delle Croci Verde di Fermo e Azzurra di Sant’Elpidio a Mare, oltre all’auto medica. I sanitari, dopo aver prestato i primi soccorsi, li hanno portati al Murri di Fermo per gli accertamenti del caso.