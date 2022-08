Un incidente in autostrada tra Grottammare e Fermo ha causato due chilometri di coda lungo il tratto dell'A14. Sul posto la polizia autostradale di Porto San Giorgio e i mezzi di soccorso. L'incidente è avvenuto da poco, ma l'autostrada non è stata chiusa al traffico: sul posto è arrivata in volo da Torrette anche l'elimabulanza per soccorrere i feriti.