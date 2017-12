Schianto tra 4 auto in A/14 Una giovane coppia finisce al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Schianto lungo l’autostrada poco dopo l’uscita di Porto Sant’Elpidio in direzione sud. Coinvolte quattro auto, una Mito con al volante un giovane, una Giulietta con a bordo una giovane coppia, una Nissa guidata da un uomo e una Opel. Due i feriti, per fortuna in modo lieve. Si tratta di una coppia di ragazzi trasportata al pronto soccorso. Sul posto i mezzi del soccorso e la polizia autostradale. Gravi i disagi al traffico anche per il restringimento, in quel tratto, della carreggiata da tre a due corsie.