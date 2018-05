Auto si ribalta dopo lo schianto,due ragazze finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Brutto incidente in viale Trento dove una Lancia e un Fiorino sono entrati in collisione, La Lancia a seguito del violento impatto si è ribaltata. Due ragazze sono state soccorse e trasportate al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti la Croce verde e i vigili del fuoco che hanno messo i due mezzi in sicurezza. La polizia stradale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica.