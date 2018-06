Rocambolesco incidente a Lido di Fermo, auto si ribalta su una parrallela del lungomare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Spettacolare incidente in una parallela del lungomare a Lido di Fermo dove una Opel si è ribaltata. Un incidente rocambolesco la cui dinamica ha suscitato molta curiosità tra i tanti passanti e gli automobioisti in transito. La dinamica ha lasciato molte preplessità per il fatto che si fa fatica a capire come il mezzo si sia ribalatto in una strada così stretta anche a causa anche delle auto in sosta che hanno reso difficile anche l’intervento del soccorso stradale. Sul posto una pattuglia della polizia intervenuta per ricostruire la dinamica che ha chiuso subito a strada alla circolazione in una delle due direzioni.