Violento scontro tra un'auto e un furgone in via D'Acquisto Traffico bloccato

FERMO Traffico bloccato, in via Salvo D’Acquisto, per un incidente tra un’automobile e un furgone poco distante dall’Istituto Professionale Ricci. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale intervenuta per i rilievi del caso, la parte anteriore dell’auto ha urtato la parte destra del furgone. Fortunatamente il sinistro non ha avuto particolari conseguenze per i due automobilisti, un giovane nel furgone e un anziano alla guida dell’auto, quest’ultima particolarmente danneggiata. A rimuovere i veicoli coinvolti ha pensato il soccorso stradale.