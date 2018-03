Terribile frontale tra auto due persone finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - E’ stato probabilmente uno stop non fatto a causare l’incidente avvenuto in zona Triangolo. Erano quasi le 16 quando due auto si sono scontrate con violenza. Una Fiat Punto proveniente da Fermo è stata centrata da una Tempra. Sull’asfalto nessun segno di frenata, ma una lunga scia di olio e vetri rotti. Subito sul posto la Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare, la Croce Verde di Fermo e l’auto medica. I guidatori sono stati trasportati al pronto soccorso del “Muri”, ma per fortuna sembrano non aver riportato gravi conseguenze. Sono stati gli stessi militi della pubblica assistenza a richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per una presunta fuga di gas. Giunti sul luogo dell’incidente, i pompieri hanno verificato che si trattava di un falso allarme, procedendo comunque a chiudere la bocchetta della Tempra. Sul posto anche la Polizia stradale per i rilievi del caso. L’incidente si è verificato a poche decine di metri da una gara ciclistica. Traffico bloccato e inevitabili code.