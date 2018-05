Scontro tra auto sulla Statale, una va fuori strada Due persone all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente che si è verificato nella notte lungo la statale a Lido di Fermo dove due auto sono entrate in collisione tra loro e una è finita in un campo. Delle tre persone coinvolte, due sono state trasportate al pronto soccorso, per loro per fortuna nulla di grave. Sulla ricostruzione dell'incidente stanno lavorando i carabinieri del Radiomobile di Fermo.