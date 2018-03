Anziano di 86 anni alla guida di una Panda finisce contro un albero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - E' finito fuori strada mentre viaggiava sulla Provinciale in direzione Capodarco. Un uomo di 86 anni era alla guida di una Panda, in contrada Vallescura, quando ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un albero. Un impatto violento che ha bloccato la corsa dell'auto e evitato che finisse nella scarpata. Sul posto vigili urbani, pompieri e Croce Verde. All'anziano è stata riscontrata una forte contusione alla gamba. I pompieri, dopo aver soccorso insieme ai sanitari l’uomo, hanno messo in sicurezza la vettura e l’hanno legata con una corda al loro camion per evitare che rotolasse giù per la scarpata.