Giovane perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero

FERMO - Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero. E’ successo a Fermo, vicino ai maxi parcheggi, dove un giovane, al volante di una fiat Punto, per cause in corso di accertamento, è stato ricoverato in ospedale in seguito al violentissimo urto della sua auto contro una pianta. Un urto che ha impedito alla vettura di precipitare nella scarpata sottostante. L’incidente ha creato disagi al traffico durante le operazioni di soccorso. Oltre all’ambulanza è arrivata una pattuglia della municipale, che dovrà ora stabilire le cause dell’incidente.