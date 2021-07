Scoppia incendio nel capannone, evacuata una famiglia che abita nella casa accanto

FERMO - Anche nella giornata di ieri diversi incendi hanno impegnato i vigili del fuoco di Fermo. Alle 11 di ieri i pompieri sono intervenuti per un incendio di campo incolto a Monte Vidon Corrado, contrada San Pietro, in prossimità del centro abitato, dove si è reso necessario ricorrere al supporto dell’elicottero regionale “Elimarche” per riuscire a contenere l’incendio che si estendeva da un lato verso il centro abitato e dall’altro verso un’area boscata.



I rinforzi

Per contenere l’incendio è stato interessato il personale del comando di Fermo e Amandola che è intervenuto con tre autopompe, una autobotte, tre campagnole, supportato dagli uomini del comando di Macerata con una Autobotte. Alle 17 di ieri, invece, una richiesta d’intervento è pervenuta per incendio di un capannone adiacente ad una abitazione a Montegranaro. I residenti sono rimasti all’interno dell’abitazione impossibilitati ad uscire per via del fumo intenso che avvolgeva il fabbricato. Dalla sala operativa dei vigili del fuoco è stato richiesto l’intervento sul posto del personale 118 che giunto sul posto ha prestato assistenza ad alcuni soggetti che avevano inalato del fumo nella prima fase dell’incendio. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e sono rimasti impegnati fino a tardi per bonificare e mettere in sicurezza l’area con estrema cautela vista la presenza di alcune bombole di gas all’interno del capanno, una delle quali esplosa durante l’incendio senza provocare nessun danno ai civili né all’abitazione. Sono in corso indagini per appurare le cause dell’incendio. Durante la giornata sono stati effettuati altri interventi di soccorso oltre che un intervento per incidente stradale lungo la statale Adriatica all’altezza di Marina Palmense. Incidente che ha coinvolto un’autovettura e uno scooter, dove sia il conducente che il trasportato del motociclo sono stati affidati alle cure mediche. È intervenuta l’eliambulanza Icaro dell’Ospedale Regionale di Torrette – Ancona. L’intervento a Monte Vidon Corrado e quello di Montegranaro sono stati spenti solo in tarda serata. Dalla notte fino alla mattinata di ieri, inoltre sono continuate le operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio divampato giovedì scorso a Campofilone.



I richiami

Il comando di Fermo ha richiamato oltre al personale in servizio ulteriori otto unità di personale in turno libero. È stato richiesto alla sala operativa unica regionale l’intervento di personale volontario di Protezione civile per la bonifica e la sorveglianza dei siti interessati.

